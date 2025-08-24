X
domenica 24 Agosto 2025
Prima manifestazione benefica dell'Aps "L'Arca di EmMa"

CAMPOMARINO. Stasera, a partire dalle ore 20 in Largo Santa Maria a Campomarino, si terrà il primo evento organizzato dall’Aps “L’Arca di EmMa”, una serata speciale dedicata alla riscoperta delle origini arbëreshe della comunità campomarinese e alla promozione della solidarietà. L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’associazione “Gjaku I Shprishur”, che curerà l’aspetto folcloristico con danze e tradizioni, mentre gli stand gastronomici offriranno sapori locali e saranno parte integrante di una raccolta fondi. Come ha spiegato Roberta, il ricavato sarà destinato inizialmente al sostegno dell’associazione, ma verrà poi devoluto alla famiglia che, di volta in volta, si troverà in difficoltà e ne avrà più bisogno. A chiudere la serata ci penseranno i Piermarinetz, gruppo musicale campomarinese noto per la sua creatività e il forte legame con il territorio. Sarà un’occasione per stare insieme, celebrare le proprie radici e contribuire concretamente al benessere della comunità.

