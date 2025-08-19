X
martedì 19 Agosto 2025
Primo finanziamento per la “Zolfatara”

  • Redazione
  • Comunità

SAN FELICE DEL MOLISE-MAFALDA. Le amministrazioni comunali di San Felice del Molise e Mafalda hanno ottenuto un primo finanziamento di 200 mila euro per la valorizzazione della “Zolfatara” in contrada Castellelce.

I comuni predisporranno ora il progetto esecutivo per la realizzazione della strada di accesso e la fruibilità alle acque sulfuree.

È un primo tassello per la creazione delle “Terme del Castellelce ” idea delle due amministrazioni comunali per la realizzazione di un centro termale che siamo certi contribuirà allo sviluppo del nostro territorio.

