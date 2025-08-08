“Progetto comune per la pace”: arte, musica e riflessioni

GUGLIONESI. Si svolgerà martedì 19 agosto “Progetto Comune per la Pace”, un evento promosso dal gruppo “Quelli di Lungomare” e dall’associazione politico-culturale “Progetto Comune per Guglionesi”. L’iniziativa, dedicata alla promozione della pace e della solidarietà, propone un programma ricco di momenti culturali e di riflessione.

La giornata inizierà alle 17:30 con laboratori artistici, seguiti alle 19:30 da riflessioni sul tema della guerra. Alle 20 è prevista una cena con Alter, proponendo un momento conviviale di condivisione.

La serata musicale prenderà vita con il concerto di “Anema e core” alle 21, seguito da uno spettacolo di Maurizio Picariello, poeta urbano e cantastorie, con il suo monologo “Esercizi di umanità” alle 21:30. Alle 22:30 si terranno interventi e testimonianze sulla guerra, per chiudere con il concerto dei “Chilafapuliska” alle 23:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Gianni al 335 789 0658 o Giuseppe al 338 334 2498.

L’evento rappresenta un invito a riflettere e a costruire, insieme, un futuro di pace e convivenza, attraverso arte, musica e confronto.