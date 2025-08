TERMOLI. Giorni fa, rientrando da un evento che si era tenuto alla Cala Sveva Beach Club, abbiamo notato un ramo pericolante sulla salita che porta verso la chiesa di Sant’Antonio, laddove è ancora via Oliviero. Ebbene, nella serata di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’albero, visto che le condizioni della vegetazione mettevano a rischio danni le auto in sosta.