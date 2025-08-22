X
venerdì 22 Agosto 2025
Relatori termolesi nei dialoghi di arte, storia e architettura

  • Redazione
  • Comunità

PROVVIDENTI. Interessante appuntamento stasera, alle ore 18.30, a Provvidenti; dialoghi di arte, storia e architettura. Patrocinato dal piccolo comune, simbolo dello spopolamento del Molise, la professoressa Gabriella Paduano, storica termolese e il dottor Giuseppe La Porta, altro termolese, cultore e studioso di architettura e archeologia, saranno i protagonisti del racconto. Si parlerà dell’etimologia di Provvidenti, dell’impianto urbanistico, della chiesa madre, del campanile, del palazzo ducale. Un incontro voluto per sensibilizzare i partecipanti a conoscere le nostre radici, la storia, il patrimonio culturale. Provvidenti, dopo la nascita del “Rifugio del poeta” lo scorso luglio, ha deciso di guardare al futuro partendo dalla cultura e dal suo habitat incontaminato ricco di storia. Un villaggio di pietra dove le case profumano di frumento si appresta a diventare un piccolo salotto culturale nel cuore del Molise.

