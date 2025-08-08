X
venerdì 8 Agosto 2025
Rifiuti a bordo strada a Guglionesi

  Redazione
  Comunità

GUGLIONESI. A Guglionesi continua a persistere il problema dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche, come parcheggi e bordi strada. La fotografia, pubblicata sui vari gruppi social di Guglionesi, mostra sacchi neri lasciati a terra in un’area comunale, un chiaro segno di inciviltà che deturpa l’ambiente e crea disagio alla comunità.

L’abbandono dei rifiuti rappresenta un grave problema non solo dal punto di vista estetico, ma anche per la salute pubblica e per la salvaguardia del territorio. Un comportamento irresponsabile che richiede un maggiore senso civico e il rispetto delle regole di conferimento.

