Rifiuti a bordo strada a Guglionesi

GUGLIONESI. A Guglionesi continua a persistere il problema dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche, come parcheggi e bordi strada. La fotografia, pubblicata sui vari gruppi social di Guglionesi, mostra sacchi neri lasciati a terra in un’area comunale, un chiaro segno di inciviltà che deturpa l’ambiente e crea disagio alla comunità.
L’abbandono dei rifiuti rappresenta un grave problema non solo dal punto di vista estetico, ma anche per la salute pubblica e per la salvaguardia del territorio. Un comportamento irresponsabile che richiede un maggiore senso civico e il rispetto delle regole di conferimento.