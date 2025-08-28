Riprendono le donazioni pomeridiane di sangue e plasma

TERMOLI. Si comunica che venerdì 5 settembre riprenderanno le donazioni di sangue e plasma nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, presso la Sala Donatori.
Per prenotazioni, contattare il numero: 345 674 3243.
TermoliOnline.it Testata giornalisticaReg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone
Editore: MEDIACOMM srlVia Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)P.Iva 01785180702
Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.