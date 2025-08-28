X
Riprendono le donazioni pomeridiane di sangue e plasma

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Si comunica che venerdì 5 settembre riprenderanno le donazioni di sangue e plasma nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, presso la Sala Donatori.

Per prenotazioni, contattare il numero: 345 674 3243.

