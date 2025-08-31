Roma club Larino: il saluto a un tifoso speciale

LARINO. Arrivederci a un amico del Roma Club: buona fortuna, Christian

Il Roma Club Larino vuole esprimere il suo più sentito ringraziamento e saluto a Christian Petruzzella (comandante della compagnia dei Carabinieri di Larino), socio fedele e appassionato della nostra comunità di tifosi giallorossi.

«Dopo anni di partecipazione attiva e di contributo al nostro club, Christian è costretto a lasciarci per motivi di lavoro. ci auguriamo che possa trovare successo e felicità.

Christian è stato più di un semplice socio per noi: è stato un amico, un compagno di avventure e un fratello nel nostro amore per la Roma. La sua passione e il suo entusiasmo sono stati un esempio per tutti noi, e la sua assenza sarà sentita.

Vogliamo augurare tutta la buona fortuna del mondo nella sua nuova avventura. Speriamo che possa trovare un nuovo gruppo di amici e tifosi con cui condividere la sua passione per la Roma.

Grazie, per tutto quello che hai fatto per il nostro club. Non ti dimenticheremo mai!»