sabato 16 Agosto 2025
Sagra dei fusilli a Portocannone

PORTOCANNONE. Questa sera XXII sagra dei fusilli a cura dell’Associazione Beata Vergine Maria di Costantinopoli.

Un evento che ha sicuramente raggiunto la perfezione in tutti i suoi aspetti, con la partecipazione di tanti concittadini e con numerose presenze da fuori paese!

Grazie a tutti coloro che collaborano per la realizzazione dello stesso, sono certo che anche quest’anno porteremo in alto il nome di Portocannone con un ottima riuscita della serata!

Portocannone, via Madonna Grande presso Stadio dei Pini, ore 20.30.

«Vi aspettiamo!», l’invito del primo cittadino.

