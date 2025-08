Sagra della Porchetta a Petacciato Marina

PETACCIATO. La Marina di Petacciato si veste a festa stasera per la tanto attesa Sagra della Porchetta. Un appuntamento tradizionale che riunisce gusto, musica e divertimento per grandi e piccini. Il Piazzale della Marina sarà il cuore pulsante dell’evento, con stand gastronomici dove la porchetta sarà la regina incontrastata, preparata secondo le ricette della tradizione locale. La serata sarà animata da musica dal vivo, giochi e attrazioni pensate per intrattenere tutta la famiglia. L’organizzazione è curata da Amip Eventi e Mercatini, in collaborazione con Confesercenti Regione Puglia, che promettono un’esperienza indimenticabile per residenti e turisti. Non resta che segnare la data in calendario e lasciarsi coinvolgere dai profumi, dai sapori e dall’allegria di una delle sagre più amate della stagione estiva.