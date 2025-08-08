X
venerdì 8 Agosto 2025
San Giuliano commemora la tragedia di Marcinelle

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Commemorazione del 69esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956. A sessantanove anni dalla tragedia di Marcinelle, San Giuliano di Puglia si appresta a ricordare le vittime della miniera di carbone del Bois du Cazier, Belgio, nella quale morirono 262 minatori: 136 erano italiani, 7 molisani, tra cui Francesco Cicora di San Giuliano di Puglia, il cui corpo non fu mai identificato.

La commemorazione che avrà luogo alle 18.30, al cimitero di San Giuliano di Puglia, sarà presieduta dal sindaco Antonello Nardelli. Dopo una breve cerimonia religiosa e l’intervento del Sindaco, prenderà la parola il Prof. Michele Cicora, figlio di Francesco, il quale parlerà della sua battaglia che ha portato, tramite l’analisi e la comparazione del Dna, all’identificazione di 4 dei 14 minatori non riconosciuti al tempo della tragedia.

