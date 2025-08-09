BONEFRO. Paese in fermento per i preparativi della tredicesima edizione di “Sapori dei Borghi sotto le stelle”, la manifestazione enogastronomica che si svolgerà domenica sera, 10 agosto 2025, e che come ogni anno attira migliaia di visitatori nei meravigliosi borghi medievali tra il castello longobardo e le quattro porte di accesso del piccolo paesino.

“Una manifestazione a misura di famiglia”, così dicono gli organizzatori, che offre un divertimento a 360 gradi. Madrina della serata è Venere del sorriso Molise 2024, Francesca Ciavarra, che al taglio del nastro delle ore 20:30 odierne darà il via all’evento.

Anche quest’anno gli stand presenti sono tantissimi, tra cui alcune delle cantine più prestigiose del Molise, con degustazioni in calice e piatti tipici abbinati preparati dai ristoratori del posto.

Spazio alla musica dal vivo, con ben quattro postazioni, tra cui sax, violino, fisarmonica, chitarra e voce dei duo musicali presenti.

Saranno presenti prodotti di nicchia artigianali e caseari del posto, tra cui miele e tartufo molisano, deliziose marmellate e conserve locali, i prodotti unici della nostra terra, non ultimo l’impiccato, la mozzarella di bufala, la sfogliatella calda e tanto altro ancora.

Per i più piccini ci saranno i gonfiabili, poi ancora la mostra fotografica lungo il percorso all’interno della corte del castello longobardo, tra la musica del violino e una raccolta straordinaria di “scatti di memoria” inediti di storia, costumi e tradizioni del piccolo borgo, a cura di Egidio Cicoria.

A mezzanotte l’evento si ferma per dare inizio all’affascinante spettacolo pirotecnico “dell’incendio del campanile”, per poi continuare con lo spazio “DJ Area” organizzato dal pub 17, dove si potrà ballare e scatenarsi fino al mattino, dopo la mezzanotte, aspettando Ferragosto.

Il delicato servizio di primo soccorso e safety e security è curato dalla locale Avis di Bonefro. Evento realizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Bonefro, assessore Carmen Lalli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco avvocato Nicola Giovanni Montagano, promotore dell’evento, augura a tutti i partecipanti di trascorrere una lieta serata, per conoscere meglio i nostri stupendi borghi medievali e le nostre tradizioni.