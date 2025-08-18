TERMOLI. Secondo martedì per “Controcampi – Rassegna di sguardi”, ospitata dalla libreria Fahrenheit, con la direzione artistica della poeta Francesca Fiori. Durante lo scorso incontro partecipatissimo, insieme alla poeta Gloria Riggio, si è condiviso lo spazio e lo sguardo verso possibili dimensioni di salvezza. La poesia orale è stata atto generativo di consonanza, empatia e riconoscimento, verso la co-costruzione di coscienze all’altezza della complessità. La poesia, dispiegata ed esplorata attraverso i diversi strumenti, corporeo e orale, è diventata gesto politico e comunitario. Secondo appuntamento il 19 agosto, ore 18:30, con Maria Oppo (Oristano, 1995) logopedista e poeta. Già ospite in numerosi eventi letterari, tre volte campionessa sarda di slam poetry. I suoi versi sono comparsi su riviste di settore, quali Inverso, Erbafoglio e Poetarum Silva. Presenterà MOSTROS, il suo primo libro, nel quale la parola scritta si intreccia con le illustrazioni di Alpraz, Carol Rollo, Illaria, La fille Bertha, Lwtizia, Sadzylla, in sforzo ermeneutico costante.

CONTROCAMPI – Rassegna di sguardi si propone come spazio aperto e attraversabile, nel quale il confronto trova dimora. La poesia si espande oltre la pagina, germoglia nell’intersezione degli sguardi e delle arti, diventa rituale collettivo, incanto e atto di resistenza a una contemporaneità che ci vuole solo consumatori. In questa rassegna, le poete e le artiste, che hanno partecipato alla campagna promozionale offrendo le loro opere per la composizione d’insieme, non si limitano a leggere: abitano la parola, la rendono corpo, respiro, vibrazione. La voce rompe la stasi, apre varchi, crea comunità. Insieme, si urla, si racconta, si resiste. La poesia qui è gesto politico: rifiuta la competizione, la logica di mercato, le gerarchie imposte. È un atto di riappropriazione delle narrazioni e di creazione di sguardi contrari.

“I mostri di Maria Oppo sono i non detti, i silenzi secolari che ci portiamo dentro, i desideri più reconditi che sono rimasti nascosti nella storia di un mondo fatto a misura d’uomo”.