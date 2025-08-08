Servizio Grim: sportelli chiusi per ferie dall’11 al 22 agosto

BASSO MOLISE. Si porta a conoscenza della cittadinanza con utenza attiva nei Comuni di Bojano, Macchiagodena, San Martino in Pensilis, Larino, Petacciato, Montenero di Bisaccia che, in occasione della pausa estiva, il servizio di assistenza garantito mediante attivazione di sportelli front/back office Grim presso i suddetti Comuni sarà temporaneamente sospeso da lunedì 11 agosto a venerdì 22 agosto 2025.
Durante tale periodo, l’utenza potrà comunque rivolgersi ai nostri uffici di Campobasso, siti in via Tiberio n. 95, nei consueti orari di apertura al pubblico:
Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
In alternativa, sarà possibile recarsi presso i nostri uffici di Isernia nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Martedì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
È inoltre sempre possibile contattarci attraverso i canali digitali e telefonici di assistenza remota, disponibili sul sito istituzionale www.grimolise.it.
Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 25 agosto 2025.