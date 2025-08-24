X
domenica 24 Agosto 2025
“Siamo tutti bambini di Gaza”

  • Redazione
  • Comunità

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Siamo tutti bambini di Gaza”, evento solidale a San Martino in Pensilis. “Siamo tutti bambini di Gaza” è il titolo della serata di beneficenza in programma sabato 30 agosto 2025, alle 21.30, al convento “Gesù e Maria” di San Martino in Pensilis.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede musica dal vivo, performance art ed esposizione di illustrazioni. Nell’occasione verranno esposte opere di artisti contemporanei di Gaza.

La manifestazione sostiene il PCRF-Italia (Palestine Children’s Relief Fund), un’organizzazione attiva sul territorio palestinese che si occupa di soccorso medico ai bambini. È possibile sostenere la raccolta fondi in due modi: facendo una donazione direttamente al PCRF-Italia, inquadrando il codice QR o il link sulla locandina; oppure facendo una donazione in contanti sul posto agli organizzatori dell’evento, che verrà poi inviata al PCRF-Italia dal Comune di San Martino in Pensilis.

