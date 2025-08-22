X
venerdì 22 Agosto 2025
Cerca

Slitta a settembre il Termoli Jazz 2025

"Foto Anita Soukizy"
  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Nuovo slittamento per il Termoli Jazz 2025, ad annunciarlo è stato il presidente e direttore artistico, Michele Macchiagodena.

«Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, con estremo rammarico, ci troviamo costretti a dover rinviare ancora
una volta le date del nostro festival, presumibilmente nella seconda decade di settembre. Ad oggi non possiamo comunicare ufficialmente gli ospiti, ma rassicuriamo il nostro pubblico che i tre principi ai quali ci ispiriamo sempre saranno rispettati: qualità, ricerca e novità. Sarà data immediata comunicazione delle nuove date e del programma nella prossima conferenza stampa di presentazione. Ci scusiamo con il pubblico e l’Amministrazione cittadina».

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.