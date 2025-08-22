Slitta a settembre il Termoli Jazz 2025

TERMOLI. Nuovo slittamento per il Termoli Jazz 2025, ad annunciarlo è stato il presidente e direttore artistico, Michele Macchiagodena.

«Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, con estremo rammarico, ci troviamo costretti a dover rinviare ancora

una volta le date del nostro festival, presumibilmente nella seconda decade di settembre. Ad oggi non possiamo comunicare ufficialmente gli ospiti, ma rassicuriamo il nostro pubblico che i tre principi ai quali ci ispiriamo sempre saranno rispettati: qualità, ricerca e novità. Sarà data immediata comunicazione delle nuove date e del programma nella prossima conferenza stampa di presentazione. Ci scusiamo con il pubblico e l’Amministrazione cittadina».