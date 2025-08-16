X
sabato 16 Agosto 2025
Slitta al 24 agosto la seconda edizione della Scarrucciata Guglionesana

  • Redazione
  • Comunità, Foto

GUGLIONESI. Slitta al 24 agosto 2025 la seconda edizione della “Scarrucciata Guglionesana”, la gara di carretti ormai diventata appuntamento fisso dell’estate guglionesana. Domenica 3 agosto le prove libere si sono regolarmente svolte secondo programma, ma nel pomeriggio, quando tutto era pronto per l’inizio ufficiale della manifestazione, una forte pioggia ha costretto gli organizzatori a rinviare l’evento per ragioni di sicurezza.

Un vero peccato per partecipanti e spettatori, che hanno visto interrompersi sul più bello una competizione all’insegna dell’allegria, della creatività e della sana rivalità tra grandi e piccoli. Ma la Scarrucciata non si ferma: l’appuntamento è stato posticipato a domenica 24 agosto, sempre in via Capitano Verri, con lo stesso programma e la consueta voglia di divertirsi in sicurezza.

