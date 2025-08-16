Slitta al 24 agosto la seconda edizione della Scarrucciata Guglionesana

GUGLIONESI. Slitta al 24 agosto 2025 la seconda edizione della “Scarrucciata Guglionesana”, la gara di carretti ormai diventata appuntamento fisso dell’estate guglionesana. Domenica 3 agosto le prove libere si sono regolarmente svolte secondo programma, ma nel pomeriggio, quando tutto era pronto per l’inizio ufficiale della manifestazione, una forte pioggia ha costretto gli organizzatori a rinviare l’evento per ragioni di sicurezza.

Un vero peccato per partecipanti e spettatori, che hanno visto interrompersi sul più bello una competizione all’insegna dell’allegria, della creatività e della sana rivalità tra grandi e piccoli. Ma la Scarrucciata non si ferma: l’appuntamento è stato posticipato a domenica 24 agosto, sempre in via Capitano Verri, con lo stesso programma e la consueta voglia di divertirsi in sicurezza.