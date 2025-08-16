Sorpresa a Termoli, Ivana Spagna tra i tavoli della Trattoria da Endryu

TERMOLI. Una serata speciale per gli avventori della Trattoria da Endryu: Ivana Spagna, la celebre cantante italiana, è stata avvistata mentre cenava nel locale termolese. Tra piatti tipici e chiacchiere informali, la popstar ha scelto di trascorrere qualche ora lontano dai riflettori, regalando ai presenti un momento inaspettato.

L’arrivo di Ivana Spagna ha subito attirato l’attenzione di chi si trovava nel ristorante, senza però creare confusione.

Un piccolo evento che ha reso la serata memorabile per i clienti della trattoria, felici di condividere un momento così particolare con una delle icone della musica italiana.