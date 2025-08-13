X
mercoledì 13 Agosto 2025
Termoli Calcio: presentate le nuove divise

  Redazione
  Comunità, Foto

TERMOLI. Presentate sul sito Termoli Calcio 1920, con le immagini di Filippo Cantore, le nuove tre divise da gioco dell’Fcd Termoli Calcio 1920: la classica maglia a strisce verticali giallorosse, la seconda tutta bianca e la terza tutta nera.

Colori eleganti, ma il classico giallorosso sarà naturalmente presente su tutte le maglie, quindi presumibilmente quella giallorossa sarà utilizzata per le gare casalinghe, mentre le altre due verranno indossate in trasferta a seconda delle divise delle avversarie.

Naturalmente, le tre maglie potranno essere acquistate dai tifosi. Per sapere come fare, basta visitare il sito Facebook del Termoli Calcio, dove si troveranno tutte le informazioni del caso.

