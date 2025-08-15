TERMOLI. Tutto è pronto per una kermesse rock di tutto rispetto. Gli amici di Peppe sono pronti a riportare indietro le lancette di trent’anni, ricordando, celebrando, cantando, sorridendo e gridando “Ciao Pe’” mentre la luna sorge e il rock incalza. Il prossimo 17 agosto 2025, presso il lido Bahia di Termoli, torna il Concerto per Peppe, perché l’amicizia è tutto. Ancora una volta, le band, il luogo, il giorno e il pubblico si uniscono per una buona causa: ricordare Peppe Troilo, scomparso troppo presto a causa di una malattia, celebrandolo attraverso la sua più grande passione, la musica. I risultati sperati ci sono, lo testimoniano i gruppi che hanno aderito e il pubblico che ha deciso di partecipare, animando con entusiasmo la serata alla Bahia Azzurra di Rio Vivo. Tanta musica e serenità al Cpp che ogni anno riesce a trasformare il ricordo in festa, la nostalgia in energia, la perdita in condivisione.

Abbiamo chiesto a Guido Cannarsa di raccontarci qualcosa in più sulla manifestazione. Il Concerto per Peppe nasce subito dopo la sua scomparsa, per volontà dei suoi numerosi amici. Erano ragazzi, non ancora maggiorenni, e hanno voluto reagire al loro primo grave lutto al di fuori della famiglia celebrando Peppe e la sua vita attraverso la musica, arte in cui eccelleva nonostante la giovane età. Il motto “Perché l’amicizia è tutto” riflette perfettamente lo spirito e la personalità di Peppe: trasversale, inclusivo, libero da preconcetti e chiusure adolescenziali. Il suo giro di amicizie trascendeva scuola e quartiere, e sapeva gestire chiunque con un sorriso e una frase che regalava sempre un momento di gioia.

Le band che si esibiscono non vengono selezionate: sono loro a scegliere di partecipare, gratuitamente, donando il loro impegno e la loro musica, proprio come faceva Peppe ogni giorno. A volte, purtroppo, bisogna dire qualche “no”, altrimenti il CPP durerebbe tre giorni. Non ci sono novità artistiche o organizzative di rilievo rispetto alle edizioni precedenti, perché nulla deve snaturare questa manifestazione. È, prima di tutto, un momento di incontro e gioia collettiva con vecchi e nuovi amici. L’unica cosa che cambia ogni anno è il numero dei capelli… e del girovita.

Il coinvolgimento del pubblico e della comunità locale è fondamentale. Negli anni, sempre più persone si sono avvicinate al CPP, anche senza conoscere direttamente Peppe. Eppure, sono sempre riusciti a sentirsi parte di questo mondo fatto di ricordi e risate. Perché forse ciò che passa, ciò che capiscono, è che Peppe siamo tutti noi a 17 anni: con le nostre paure, sogni, speranze e delusioni. E riescono anche loro a godere di un’emozione che si è cristallizzata nel momento più bello della vita.

Il futuro del Concerto per Peppe? Non vogliamo che la sua dimensione, il suo spirito o la sua idea cambino. Vorremmo solo che durasse il più a lungo possibile, che ci sopravvivesse, perché Peppe possa diventare un esempio e uno sprone per chi si avvicina al mondo della musica. E finché ci sarà una chitarra che suona, un amico che sorride e una luna che sorge, il CPP continuerà a gridare forte: “Ciao Pe’”.