Tre giorni di eventi per riscoprire Carolina Procaccitto

GUARDIALFIERA. Per la celebrazione di Donna Maria Caterina Procaccitto a Guardialfiera si sono concordati con i partecipanti i giorni oggi, domani e sabato. L’evento è organizzato congiuntamente da: Comune di Guardialfiera, Cantieri Creativi, Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”, Lions Club di Larino. Il primo giorno, oggi, giovedì 21, dopo un brevissimo saluto degli organizzatori, vi sarà il vernissage della mostra documentaristica di scritti originali di Donna Maria Caterina Procaccitto.

La inaugura il poeta Antonio Crecchia, con la declamazione dei suoi versi dedicati. La guiderà il curatore Giuseppe Barra. Seguirà il giorno venerdì 22 la presentazione del libro “Molise al femminile” di Rita Frattolillo e Barbara Bertolini, nel quale è dedicata una pagina anche alla Badessa Procaccitto, in qualità di donna molisana del passato distintasi nell’ambito delle circa 90 donne catalogate nel volume. Interverranno le autrici, e una giornalista.

Il terzo giorno, il 23, si presenterà il romanzo breve illustrato, di Antonietta Aida Caruso, “La Contessa e la Badessa”, con l’intervento di Giuseppe Barra, autore della prefazione. Seguirà il finissage della mostra e la messa (possibilmente del Vescovo).