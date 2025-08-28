Tremiti Music Festival: tre serate di musica a San Domino

ISOLE TREMITI. Parte stasera il Tremiti Music Festival 2025, con la prima serata in programma alle 21:30 in Piazza Sandro Pertini. L’evento, che si svolgerà fino a sabato, promette tre serate all’insegna della musica di qualità in uno scenario unico come quello dell’isola di San Domino.

Ad aprire il festival sarà il concerto di Bungaro e Raffaele Casarano, con un viaggio musicale emozionante tra canzoni in bianco e nero, accompagnati dalle percussioni di Alessandro Monteduro.

Il festival proseguirà venerdì con Maria Pia De Vito Dreamers Trio, che omaggerà le icone della musica americana, da Bob Dylan a Joni Mitchell, mentre sabato sarà la volta di Chiara Civello & La Niña, con un incontro tra jazz, pop e musica latina.