TERMOLI. Ritrovato un micio nella zona di via Cina, da Marianna: «Stamattina presso via Cina ho trovato questo gatto, avrà circa 3/4 mesi. Al momento è in stallo da me, ho un negozio Centro Estetico, ma posso tenerlo fino a chiusura. Purtroppo, non posso portarlo neanche a casa». Contattare il recapito mobile 351.5799976.