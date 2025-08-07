X
giovedì 7 Agosto 2025
Tutto pronto per i giochi “medievali” e il Palio di San Nicola a Guglionesi

GUGLIONESI. Guglionesi entra nel vivo dei festeggiamenti per San Nicola, tra rievocazioni storiche, figuranti in abiti d’epoca e l’attesissima Giostra degli Anelli.

Oggi, giovedì 7 agosto, l’appuntamento è con i Giochi Medievali a Castellara, in piazza, dove le contrade si sfideranno in prove di abilità e destrezza. I punti guadagnati saranno fondamentali in vista della competizione più attesa.

Domani, venerdì 8 agosto, il paese si trasformerà in un vero e proprio borgo medievale: il corteo storico in costumi d’epoca attraverserà le vie del centro, aprendo la scena alla spettacolare Giostra degli Anelli, con la partecipazione dei Cavalieri di Velletri. Una rievocazione affascinante che ogni anno richiama residenti, turisti e appassionati da tutta la regione.

Tradizione, passione e spirito di comunità: la magia del Medioevo rivive nel cuore di Guglionesi.

