Una nuova realtà politica in città: nasce “Adp”

TERMOLI. Si terrà il prossimo 30 agosto 2025, dalle ore 11 alle 12, presso la sala bar ristorante “La Vida” di Termoli, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di “Adp”, nuova realtà politica promossa dall’associazione Democratici Popolari. Il presidente geometra Umberto Persichillo guiderà i lavori illustrando la relazione introduttiva, la mission del nuovo progetto e i principali obiettivi programmatici.

Nel corso dell’incontro, saranno affrontati temi cruciali per il futuro della comunità molisana e nazionale, con un focus sulla visione innovativa e partecipativa che “Adp” intende proporre. L’evento mira a coinvolgere cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali interessati alla costruzione di un percorso comune di rinnovamento politico.

Alla manifestazione è prevista la presenza di numerose personalità di rilievo provenienti da Bari, Napoli, Benevento, Salerno, Bologna, Pescara e Roma. Tra gli invitati figurano il dottor Luigi Antonio Fino, Angelo Avino, il dottor Antonio Calicchio, l’avvocato Rosario Salvatore L. Migliaccio, l’avvocato Filomena Buonaiuto, l’avvocato De Amicis, l’onorevole Piernicola Pedicini e la dottoressa M. De Matteo.