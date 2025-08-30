X
sabato 30 Agosto 2025
Ururi e Piana degli Albanesi unite dalla cultura Arbëreshë

URURI. L’Amministrazione comunale di Ururi, guidata dal Sindaco Laura Greco, insieme al gruppo storico arbëreshë Yllazët të Regjënda, sarà protagonista questa sera alle celebrazioni per la fondazione di Piana degli Albanesi in Sicilia.

L’invito, accolto con entusiasmo dal sindaco di Piana degli Albanesi, ingegner Rosario Petta, rappresenta un’importante occasione di incontro e di avvio di una collaborazione tra due comunità legate da una straordinaria affinità linguistica e culturale arbëreshë.

L’abbraccio tra Ururi e Piana degli Albanesi si traduce in un impegno concreto per la promozione e valorizzazione dei territori, con il coinvolgimento attivo delle associazioni culturali che da sempre operano con dedizione nella tutela e nella diffusione della cultura arbëreshë.

In questa prospettiva, le due comunità hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere scambi culturali e a dare ampia diffusione alle realtà associative e identitarie che, con passione e impegno, custodiscono e tramandano il patrimonio culturale arbëreshë.

