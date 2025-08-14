X
giovedì 14 Agosto 2025
Virus West Nile, aggiornamento dell’Asrem: «Falco trovato positivo nel Molise centrale»

  • Redazione
  • Comunità

CAMPOBASSO. Nuovo aggiornamento dell’Asrem sul virus West Nile: «E’ stato trovato un volatile, precisamente un falco, positivo al virus West Nile nella zona di Trivento. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem, ha attenzionato la Sanità Veterinari e si è confrontato con il Comune interessato. Si ricorda che i volatili sono serbatoi naturali del virus, mentre le zanzare dei vettori.
Sul fronte delle donazioni di sangue, invece, la Struttura competente sta effettuando i test su tutti i donatori della regione».

