TERMOLI. Nel cuore dell’estate termolese, tra le mura suggestive del Castello Svevo, prende vita “Volo di Colori”, una mostra pittorica che promette di incantare i visitatori con un’esplosione di forme e tonalità. L’artista Beatrice Locati, protagonista dell’esposizione, invita il pubblico a immergersi nel suo universo visivo, dove l’astrazione si fonde con la delicatezza del gesto pittorico e la forza evocativa del colore. L’ingresso è libero, rendendo l’arte accessibile a tutti, e l’orario serale — dalle 19 alle 24 — permette di godere delle opere in un’atmosfera intima e raccolta, magari dopo una passeggiata sul lungomare o una cena tra i vicoli del centro storico.

La mostra, aperta dal 9 al 23 agosto, si inserisce perfettamente nel contesto culturale estivo della città, offrendo un’occasione preziosa per riflettere, emozionarsi e lasciarsi trasportare dalla bellezza. Il titolo stesso, “Volo di Colori”, suggerisce un’esperienza sensoriale e spirituale: un viaggio attraverso le sfumature dell’anima, dove ogni pennellata diventa un battito d’ali. Le opere esposte sembrano dialogare con lo spazio che le accoglie, creando un equilibrio tra antico e contemporaneo, tra materia e immaginazione.

Beatrice Locati, con la sua sensibilità artistica, riesce a trasformare la tela in un campo di energia visiva, dove il colore non è solo elemento decorativo, ma linguaggio espressivo, capace di raccontare storie, emozioni e visioni interiori. “Volo di Colori” non è soltanto una mostra: è un invito a guardare oltre, a lasciarsi sorprendere, a riscoprire il potere trasformativo dell’arte.