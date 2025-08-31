Volontari Plastic Free all’opera a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Partito a Campomarino lido l’evento speciale “Plastic Free”. A tutti i partecipanti è stato consegnato un bicchiere di carta e a fine evento se riconsegnato pieno di mozziconi, in cambio il locale partner della manifestazione darà un cono gelato o altro.
Ogni partecipante ha diritto a un solo premio. Tutti all’opera, con pinze o guanti da giardinaggi, in questa operazione ecologica particolare, seconda edizione dopo quella di Bari, sotto l’egida Plastic Free e il coordinamento del referente locale, Giuliano Quacquaruccio.