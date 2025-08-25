X
lunedì 25 Agosto 2025
Zaino sospeso, venerdì 29 agosto si può donare materiale scolastico all’emporio Caritas di Termoli

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Zaino sospeso, venerdì 29 agosto si può donare materiale scolastico all’emporio Caritas di Termoli.

In vista del nuovo anno scolastico torna l’iniziativa Zaino Sospeso per supportare le famiglie che si rivolgono all’emporio Caritas Ti Senghé di Termoli. Venerdì 29 agosto 2025 l’emporio, in via Alfano 5, sarà aperto dalle 9 alle 13 per tutti coloro che vorranno donare materiale scolastico: quadernoni, zaino, astucci, pastelli, pennarelli, diari, album da disegno e altro. Un’opportunità per compiere un gesto solidale e conoscere da vicino una realtà che serve numerose famiglie su tutto il territorio.

