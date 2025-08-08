Accusa malore mentre è a riva, muore bagnante 72enne

TERMOLI. Dramma nella serata di oggi sul litorale Nord, nella zona antistante l’area camper, al confine tra Termoli e Petacciato. un bagnante 72enne, di origini sannite, di Benevento, ha subito un malore a riva e non ce l’ha fatta. È accaduto tra le 18.30 e le 19.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e le forze dell’ordine. Purtroppo, dopo l’arrivo dei soccorritori, l’anziano, nonostante il tentativo di rianimazione, èdeceduto. Era stato subito soccorso sul tratto di spiaggia libera dai familiari e altre persone.