sabato 16 Agosto 2025
Ambulante occupa lo spazio di un collega, tensione e spintoni: interviene la Polizia locale

  Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. Sul lungomare Nord, dal tardo pomeriggio di ieri, momenti di tensione.
Un commerciante, assegnato regolarmente a un posteggio, ha occupato con prepotenza e arroganza il posto di un altro collega.
L’azione è stata accompagnata da minacce verbali e spintoni, culminando in una rissa che ha richiesto l’intervento immediato della Polizia locale e di altre forze dell’ordine.
Questo comportamento, oltre a essere inaccettabile, ha messo a rischio l’incolumità degli altri presenti e ha violato le regole fondamentali di rispetto e convivenza tra ambulanti.
Ci saranno conseguenze, affinché vengano tutelati i diritti di chi opera nel rispetto delle assegnazioni e delle normative vigenti.
Gli ambulanti che rispettano le regole meritano tutela e sicurezza, e non possono essere vittime di soprusi.

