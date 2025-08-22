X
venerdì 22 Agosto 2025
Ancora fiamme in basso Molise, nuovo incendio nei pressi del “Ponte dello Sceriffo”

  • Redazione
  • Cronaca

LARINO. Alzi la mano chi davvero crede che dietro la sequela infinita degli incendi che stanno devastando porzioni di territorio, non ci sia la mano dell’uomo.

Troppi, davvero troppi, i fronti su cui il fuoco è divampato, anche oggi e la zona del Ponte dello Sceriffo non è immune da un rogo nemmeno nella tarda serata di oggi.

Oltretutto, da quel che si vede nella foto che ci è stata inviata l’estensione delle fiamme è ampia. Ovviamente, sul posto la squadra dei Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

