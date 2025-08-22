Ancora fiamme in basso Molise, nuovo incendio nei pressi del “Ponte dello Sceriffo”

LARINO. Alzi la mano chi davvero crede che dietro la sequela infinita degli incendi che stanno devastando porzioni di territorio, non ci sia la mano dell’uomo.

Troppi, davvero troppi, i fronti su cui il fuoco è divampato, anche oggi e la zona del Ponte dello Sceriffo non è immune da un rogo nemmeno nella tarda serata di oggi.

Oltretutto, da quel che si vede nella foto che ci è stata inviata l’estensione delle fiamme è ampia. Ovviamente, sul posto la squadra dei Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.