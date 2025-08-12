Ancora un escursionista disperso sul Matese, scattano le ricerche del Soccorso Alpino

CAMPOBASSO. Alle 18.15 di ieri pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato attivato dalla Compagnia Carabinieri di Bojano per la ricerca di una persona dispersa nei pressi della baita La Gallinola.

L’uomo di anni 83, era in compagnia di alcuni parenti presso la baita, quando nel primo pomeriggio comunica di voler fare una passeggiata. Da questo momento si sono perse le sue tracce. I parenti, in apprensione, hanno allertato il 112 che ha prontamente attivato il Soccorso Alpino.

L’ambiente montano, le temperature in diminuzione con il sopraggiungere del buio e l’età avanzata del disperso, configurano inequivocabilmente un marcato rischio di evoluzione sanitaria. Tali condizioni identificano, di fatto, tale intervento, come un intervento sanitario a tutti gli effetti.

Squadre del Soccorso Alpino, in coordinamento con i Carabinieri di Bojano e la Centrale operativa 118, si sono portate sul posto allestendo un Centro coordinamento ricerche mediante il veicolo tattico in dotazione al Cnsas adibito a Sala operativa mobile con collegamento satellitare per le comunicazioni.

Sul posto, oltre alle squadre terrestri per la bonifica del territorio, sta operando anche una unità cinofila da ricerca molecolare del Soccorso Alpino.

Considerato che è stato appurato che l’uomo ha con sé il proprio telefono cellulare, ma la zona è priva di copertura di rete, è stato inoltre richiesto dal Soccorso Alpino, tramite il COA di Poggio Renatico, l’intervento di un aeromobile dell’Aeronautica militare in grado di operare in NVG, quindi nelle ore notturne, equipaggiato con il dispositivo Artemis per l’individuazione di un telefono cellulare anche in assenza di copertura di rete telefonica.

L’arrivo dell’elicottero è avvenuto per le ore 23.

L’aeromobile ha preso a bordo un tecnico del Soccorso Alpino per effettuare una ricognizione per la scansione del territorio circostante la baita, in cerca del dispositivo telefonico del disperso.