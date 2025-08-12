X
martedì 12 Agosto 2025
Anziano disperso sul Matese: ricerche in corso con droni e cani

  • Redazione
  • Cronaca, Foto, Video

CAMPOBASSO. Continuano senza sosta le ricerche dell’ottantatrenne disperso da ieri sul Matese, nei pressi della baita La Gallinola.

Questa notte ha operato un aeromobile dell’Aeronautica Militare equipaggiato con il dispositivo Artemis, utilizzato per la ricerca di un telefono cellulare anche in assenza di copertura di rete telefonica.

Le numerose ricognizioni non hanno tuttavia riscontrato un segnale definito o significativo, presumibilmente a causa del telefono scarico o spento.

Al momento stanno operando squadre territoriali per la bonifica del territorio, a partire dal punto di ultimo avvistamento, e quattro unità cinofile del Soccorso Alpino.

Nel frattempo è appena atterrato un elicottero dell’11° Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara. L’equipaggio, dopo un briefing nella sala operativa mobile del Soccorso Alpino, decollerà con a bordo una squadra del Soccorso Alpino per una ricognizione aerea dell’area impervia circostante la zona di ultimo avvistamento.

Sul posto sono presenti anche squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Bojano.

