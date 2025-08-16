Assalto esplosivo al Bancomat Credem di Apricena

APRICENA. Un’esplosione ha squarciato la quiete della notte ad Apricena, dove intorno alle 4:30 un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della filiale Credem in via Antonio Gramsci.

Secondo le prime ricostruzioni, gli autori del gesto avrebbero utilizzato la classica “tecnica della marmotta”, un ordigno rudimentale inserito all’interno dello sportello automatico, che è stato completamente distrutto dalla deflagrazione.

Al momento non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno o se i ladri siano fuggiti a mani vuote.

L’area è stata prontamente transennata e messa in sicurezza dai Carabinieri, intervenuti sul posto per avviare le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’istituto di credito e di quelle posizionate lungo le possibili vie di fuga, nel tentativo di ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

La filiale resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.