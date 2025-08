Atto vandalico allo skate park di Termoli: danneggiata la transenna che protegge l’area bambini

TERMOLI. Un grave episodio di vandalismo ha colpito lo skate park cittadino, dove ignoti hanno sradicato e gettato la transenna in legno installata per separare l’area giochi dedicata ai bambini dalla zona sportiva.

La barriera, frutto di una collaborazione tra il Comune, diversi genitori e i giovani appassionati di skate, rappresentava una misura di sicurezza tanto semplice quanto fondamentale. Il suo danneggiamento ha provocato l’esposizione di filetti di avvitamento, causando un pericolo concreto per i più piccoli che frequentano il parco.

Enrico Miele, assessore ai Lavori pubblici, ha condannato duramente l’accaduto: «Sono incivili, senza alcun rispetto per l’incolumità dei bambini e per le cose pubbliche», ha dichiarato con evidente indignazione.

La transenna verrà probabilmente reinstallata nella giornata di domani. Nel caso in cui il danno risultasse irreparabile, il Comune valuterà la sostituzione della struttura.

L’amministrazione invita tutti i cittadini alla collaborazione, affinché episodi del genere non si ripetano, e ricorda che il rispetto degli spazi pubblici è una responsabilità collettiva. Il Comune auspica che lo skate park torni a essere un luogo di incontro, gioco e sport per tutte le età, in sicurezza e armonia.