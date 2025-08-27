Auto data alle fiamme in strada, si sospetta il dolo

SAN SALVO. Paura la scorsa notte nel quartiere 167, dove un’auto parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme. A dare l’allarme alcuni residenti spaventati dalle fiamme che hanno avvolto rapidamente il veicolo. Intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno domato il rogo evitando che si propagasse ad altri veicoli.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, l’auto è andata completamente distrutta. Si tratta di una Bmw X3.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Secondo i primi accertamenti, non si esclude l’ipotesi del dolo. Per questo motivo saranno visionate le immagini della videosorveglianza della zona. Potrebbe essere anche legato, questo episodio, a una faida in corso sulla costa adriatica tra Abruzzo e Molise.