X
mercoledì 27 Agosto 2025
Cerca

Auto data alle fiamme in strada, si sospetta il dolo

  • Redazione
  • Cronaca

SAN SALVO. Paura la scorsa notte nel quartiere 167, dove un’auto parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme. A dare l’allarme alcuni residenti spaventati dalle fiamme che hanno avvolto rapidamente il veicolo. Intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno domato il rogo evitando che si propagasse ad altri veicoli.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, l’auto è andata completamente distrutta. Si tratta di una Bmw X3.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Secondo i primi accertamenti, non si esclude l’ipotesi del dolo. Per questo motivo saranno visionate le immagini della videosorveglianza della zona. Potrebbe essere anche legato, questo episodio, a una faida in corso sulla costa adriatica tra Abruzzo e Molise.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.