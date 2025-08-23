X
sabato 23 Agosto 2025
Cerca

Auto finisce dentro alla “rotonda timoteana”

  • Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. Notte impegnativa, quella delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco nel basso Molise, non solo per gli incendi che sono continuati a divampare, ma anche per gli incidenti stradali.

Dopo l’uscita di strada sul tratto Termoli-Guglionesi, ve n’è stata un’altra, nella zona di Rio Vivo, con una Fiat 500 L che è andata dritta alla rotonda, finendo la corsa dentro la rotatoria timoteana, mettendo a rischio anche gli arredi che riconducono al discepolo di Paolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della compagnia di via Brasile.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.