Auto finisce dentro alla “rotonda timoteana”

TERMOLI. Notte impegnativa, quella delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco nel basso Molise, non solo per gli incendi che sono continuati a divampare, ma anche per gli incidenti stradali.
Dopo l’uscita di strada sul tratto Termoli-Guglionesi, ve n’è stata un’altra, nella zona di Rio Vivo, con una Fiat 500 L che è andata dritta alla rotonda, finendo la corsa dentro la rotatoria timoteana, mettendo a rischio anche gli arredi che riconducono al discepolo di Paolo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della compagnia di via Brasile.