Auto si ribalta sulla Bifernina, due i feriti

CAMPOBASSO. Poco prima delle 20 di ieri sera, un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso lungo la strada statale 647, nei pressi della rotonda in direzione Castellino del Biferno.

Una squadra è giunta sul posto con due mezzi, trovandosi di fronte a un’autovettura ribaltata. Dei due occupanti, uno è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, mentre per il secondo è stato necessario l’intervento dei soccorritori con tecniche di estricazione, prima di affidarlo alle cure del personale sanitario del 118.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre i Carabinieri hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha permesso di mettere in sicurezza l’area e garantire assistenza immediata ai feriti.