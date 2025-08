Bagnante si ferisce alle Tremiti, Finanza scorta il gommone a San Domino

TERMOLI. Nel cuore dell’estate, quando le acque delle Isole Tremiti richiamano turisti e bagnanti da ogni angolo, un’escursione in gommone si è trasformata in una corsa contro il tempo per salvare una vita. È accaduto ieri pomeriggio, quando una donna ha subito una grave lesione alla tibia, con una copiosa emorragia, durante un’escursione nell’arcipelago. Il destino ha voluto che in quelle acque fosse presente il mezzo navale B.S.O. 52 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli, operativo proprio nell’ambito del potenziamento estivo delle attività di sorveglianza in zone a forte vocazione turistica.

Il segnale di emergenza è stato lanciato da due bagnanti che, a bordo di un natante, hanno attirato l’attenzione dei militari con gesti concitati. L’equipaggio, compreso immediatamente il pericolo, si è diretto sul posto con rapidità e ha constatato le condizioni critiche della donna. Vista l’impossibilità di un trasbordo diretto a bordo del mezzo militare, la Guardia di Finanza ha preso la decisione di scortare il gommone verso l’Isola di San Domino, coordinando nel frattempo l’intervento del servizio di emergenza 118.

Una volta sbarcata in sicurezza, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari, che hanno escluso il pericolo di vita, grazie anche alla tempestività e alla professionalità dell’intervento. L’episodio si è concluso con un lieto fine, sottolineando ancora una volta il valore del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza come “Polizia del mare”, sempre pronta a intervenire non solo per la sicurezza economica, ma anche per la salvaguardia della vita umana. Un’operazione che testimonia l’impegno quotidiano del Corpo, la preparazione del suo personale e il forte senso del dovere che lo anima anche nei momenti più critici.