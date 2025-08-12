Bimbo di un anno morto al San Pio: l’autopsia per chiarire le cause



VASTO. È stato affidato al medico legale Pietro Falco l’incarico per l’autopsia sul corpo del bimbo di un anno morto domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto.

Dopo il conferimento in procura su disposizione del pubblico ministero Silvia Di Nunzio, che ha disposto il sequestro della salma trasferita all’ospedale di Chieti, oggi ci sarà l’esame autoptico.

La famiglia del bimbo, di origine rumena, risiede nel centro storico di Vasto e al momento del malore si trovava in un’abitazione a Vasto Marina.

L’assenza di segni di lesioni sul corpo del bambino ha portato a ipotizzare che si sia trattato di soffocamento: il piccolo avrebbe ingerito un biscotto che a sua volta avrebbe causato una “polmonite ab ingestis”.

Il bimbo è giunto al nosocomio vastese in condizioni già critiche. I medici hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo, manovre durate circa un’ora e mezza, ma ogni tentativo è risultato vano.

“Una notizia che mi ha addolorato. Massima fiducia – ha detto il sindaco Francesco Menna – nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura per il grande lavoro volto ad accertare le cause della morte