Blitz antiabusivismo al Lido, tre ambulanti multati per 5mila euro: sequestrato tutto

CAMPOMARINO Nella mattinata di ieri, giovedì 7 agosto si è svolta un’importante operazione di contrasto all’abusivismo commerciale lungo le spiagge del Comune di Campomarino.

L’intervento, condotto congiuntamente dalla Polizia locale di Campomarino e dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Termoli, ha portato all’individuazione di tre venditori ambulanti abusivi intenti a proporre merce non autorizzata ai bagnanti. Gli agenti hanno riscontrato la vendita illegale di articoli come abbigliamento, costumi da bagno, giocattoli e gonfiabili, tutti privi delle necessarie autorizzazioni. A ciascun venditore è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, per un totale di 15.000 euro, oltre al sequestro dell’intera merce esposta.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli estivi finalizzato a garantire la sicurezza sulle spiagge, tutelare il commercio regolare e assicurare il rispetto delle normative vigenti, a beneficio di cittadini e turisti.

L’intervento conferma l’attenzione e l’impegno costante dei rispettivi comandi della Polizia locale di Campomarino e della Guardia di Finanza di Termoli nel contrasto all’illegalità diffusa, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il territorio è particolarmente frequentato.