Bruciano gli uliveti di Montenero, due incendi in pochi giorni

MONTENERO DI BISACCIA. Due incendi hanno colpito gli uliveti a ovest del centro abitato, distruggendo decine di piante. L’ultimo rogo è divampato ieri sera in contrada Monte Peloso, vicino al fiume Trigno.
Il giorno prima, un altro incendio ha interessato un uliveto in contrada Canniviere, più vicino al centro del paese.
Le cause dei due episodi restano ignote: non è chiaro se si tratti di incidenti o di azioni dolose o colpose. Per uno degli uliveti colpiti, inoltre, non si tratta della prima volta che subisce danni dal fuoco.