X
sabato 30 Agosto 2025
Cerca

Bruciano gli uliveti di Montenero, due incendi in pochi giorni

Montenero Notizie
  • Redazione
  • Cronaca

MONTENERO DI BISACCIA. Due incendi hanno colpito gli uliveti a ovest del centro abitato, distruggendo decine di piante. L’ultimo rogo è divampato ieri sera in contrada Monte Peloso, vicino al fiume Trigno.

Il giorno prima, un altro incendio ha interessato un uliveto in contrada Canniviere, più vicino al centro del paese.

Le cause dei due episodi restano ignote: non è chiaro se si tratti di incidenti o di azioni dolose o colpose. Per uno degli uliveti colpiti, inoltre, non si tratta della prima volta che subisce danni dal fuoco.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.