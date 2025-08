TERMOLI. Ci risiamo, ancora forze dell’ordine sul lungomare Nord e stavolta Polizia e Carabinieri sono realmente intervenuti per una rissa, avvenuta in un lido, a fine giornata. Quattro le pattuglie che sono sopraggiunte, sia del 112 che del 113, con tanta gente risalite in strada dall’arenile. Nelle prime informazioni di cui disponiamo, pare che ci siano alcuni feriti, ovviamente, aggiorneremo appena possibile.