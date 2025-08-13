Cinque adulti e tre minori restano bloccati sul Matese a causa del maltempo, arrivano i soccorsi

ISERNIA. Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti per il recupero di un gruppo di otto escursionisti, tra cui tre bambini di 6, 10 e 12 anni, rimasti bloccati sulle montagne del massiccio del Matese, nel territorio di Roccamandolfi, a seguito di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Un violento acquazzone, accompagnato da un temporale in atto, ha reso impraticabile il sentiero percorso dal gruppo, costringendo gli escursionisti a fermarsi in una zona impervia. La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Campobasso, che ha provveduto a geolocalizzare con precisione il gruppo tramite il sistema Geoloc, consentendo di indirizzare rapidamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il presidio rurale di Macchiagodena, una squadra del Comando provinciale di Isernia e l’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara. L’intervento è stato effettuato in stretta sinergia con la Prefettura di Isernia, il Servizio 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Le operazioni, particolarmente delicate per via del maltempo, sono state avviate dopo una necessaria attesa per cogliere una breve tregua e sono state condotte con la massima cautela. Il recupero è avvenuto in due fasi: prima i tre bambini, poi gli altri cinque componenti del gruppo. In base alle possibilità di atterraggio dettate dalle condizioni meteorologiche, parte delle persone recuperate è stata trasportata a Roccamandolfi, mentre altre sono state condotte al pianoro di Campitello.

Tutte le otto persone tratte in salvo risultano in buone condizioni di salute.

In merito, alle 15.20 circa il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato allertato dai vigili del fuoco di Isernia per una richiesta di soccorso ricevuta da otto persone, di cui quattro minori, in difficoltà sul Matese.

Dalle prime informazioni durante la discesa da Monte Miletto, gli escursionisti hanno smarrito il sentiero per il rientro a Campitello Matese ritrovandosi sul versante di Roccamandolfi anche in condizioni di spossatezza.

Ricevuto l’allerta e, configurandosi una palese esposizione delle persone a rischio di evoluzione sanitaria dovuta all’ambiente, alla quota ed al meteo avverso, il Soccorso Alpino, in coordinamento con la Centrale 118, ha inviato due squadre, una a Campitello Matese e l’altra sul versante di Roccamandolfi da dove potevano raggiungere a piedi le persone in difficoltà, riservandosi la possibilità di attivare, tramite la stessa Centrale operativa 118 un elicottero sanitario, essendo, di fatto, questo un intervento sanitario di 118.

Nel frattempo un elicottero tecnico dei vigili del fuoco, già precedentemente attivato, è intervenuto per evacuare le persone in difficoltà, che fortunatamente erano in buone condizioni di salute. Tutti e otto gli escursionisti sono stati poi presi in carico dal personale CNSAS e dei vigili del fuoco sul pianoro di Campitello Matese verso le 17e00.