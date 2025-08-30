Clonato l’account Instagram del consigliere comunale Oscar Scurti

TERMOLI. Sfruttare volti noti e rispettivi contatti per far cadere nel tranello del phishing e delle truffe informatiche chicchessia.

E’ questo quanto avviene sempre più di frequente. Giorni in cui la galassia web è nell’occhio del ciclone, a causa delle foto finite in rete nei canali hot, ma non è questo il caso.

Si tratta di un vero furto d’identità, a discapito del segretario del Pd bassomolisano e consigliere comunale, Oscar Scurti.

Lo stesso Scurti, a cui ci siamo rivolti, dopo che dal suo profilo ormai fake era partita una richiesta, ci ha rivelato che gli è stato clonato l’account Instagram. In effetti, c’è una r in più nel nome del profilo, ma comunque è stato vittima di un chiaro furto d’identità.

La vicenda avrà certamente delle conseguenze, perché quanto compiuto ai danni di Oscar è illegale e lui stesso dovrà cautelarsi, diffondendo un messaggio con cui renderà noto quanto successo.