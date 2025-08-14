X
giovedì 14 Agosto 2025
Colpito da ictus mentre stava pescando, soccorso in porto

  • Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. Malore sul muraglione: pescatore colpito da ictus, soccorso in porto
Momenti di apprensione questa mattina sul muraglione esterno del porto di Termoli, in prossimità del cantiere navale, dove un uomo di 53 anni è stato colpito da un ictus mentre pescava con la canna.
L’uomo, originario di Termoli ma residente a Torino, si trovava da solo nella zona quando ha accusato il malore. A dare l’allarme sono stati alcuni operai del vicino cantiere navale, che hanno notato la situazione e attivato immediatamente i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza, due pattuglie della Guardia costiera, coordinando le operazioni di assistenza. Dopo le prime cure sul posto, il pescatore è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale San Timoteo.
L’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha permesso di gestire la situazione con efficacia, evitando conseguenze peggiori. Le condizioni dell’uomo restano sotto osservazione.

