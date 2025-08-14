Colpo alla criminalità organizzata: maxi confisca per oltre un milione e mezzo di euro a Torremaggiore

FOGGIA. Militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Foggia, nell’ambito di specifica attività volta al contrasto della criminalità organizzata ramificata nel territorio della Capitanata, hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale della confisca di prevenzione antimafia nei confronti di un pluripregiudicato di Torremaggiore.

Il provvedimento ablativo, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, è stato emesso dal Tribunale di Bari – III^ Sezione Penale – Misure di Prevenzione.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia hanno eseguito un decreto definitivo che ha portato alla confisca di beni immobili, mezzi e risorse finanziarie per un valore di oltre 1.500.000 euro, sottraendoli definitivamente alla criminalità organizzata.

La confisca è stata resa possibile grazie a indagini patrimoniali approfondite e certosine, che hanno dimostrato l’elevata pericolosità sociale di un soggetto con precedenti per reati mafiosi, estorsione, autoriciclaggio e reati fiscali.

L’odierno risultato conseguito conferma l’assoluta sinergia tra le Forze dell’Ordine impegnate nella lotta al crimine organizzato e rimarca che la sistematica aggressione degli interessi patrimoniali dei sodalizi criminali – attuata mediante sofisticati strumenti d’indagine volti dapprima al sequestro e successivamente alla confisca dei proventi e dei beni stabilmente ottenuti da attività delittuose o dal reimpiego di risorse derivanti da esse – costituisce obiettivo strategico di primaria importanza per disarticolare le compagini delinquenziali organizzate e reprimere ogni tentativo di infiltrazione e mimetizzazione nell’economia legale.