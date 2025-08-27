Conclusa la perlustrazione della Guardia costiera, sono 26 i natanti lasciati abusivamente sulla spiaggia

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera ha avviato un intervento sul litorale nord di Termoli, finalizzato alla verifica e alla regolarizzazione dei natanti presenti sull’arenile, area di libera gestione comunale. L’operazione, conclusasi oggi, ha portato al censimento di 26 unità nautiche, tutte prive di registrazione e di segni identificativi, rendendo impossibile risalire ai rispettivi proprietari. I militari hanno operato lungo il tratto compreso da prima del grattacielo fino a oltre la stazione ferroviaria, documentando la situazione con rilievi fotografici e redigendo un rapporto di servizio.

Al termine della ricognizione, sono stati apposti avvisi di rimozione su ciascun natante, con un termine assegnato per la rimozione volontaria. Scaduto tale termine, le unità dovranno essere rimosse a cura del Comune di Termoli, ente gestore del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, al quale la Guardia Costiera ha già trasmesso comunicazione formale. Sono stati interessati anche l’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale per le attività conseguenti.

L’intervento si fonda sulla vigente ordinanza balneare della Regione Molise, che vieta durante tutto l’anno la sosta di natanti al di fuori delle aree espressamente destinate, come stabilito da apposita ordinanza sindacale. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro.

Con la conclusione dell’operazione, la Guardia Costiera conferma il proprio impegno nella tutela del territorio costiero, nel rispetto delle normative ambientali e nella salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, a garanzia della legalità e della fruibilità delle spiagge pubbliche.